Ворог 25 разів обстріляв Нікопольщину, загинув цивільний

Російські окупанти протягом дня 25 разів обстрілювали Нікопольский район (Дніпропетровська обл.), загинув цивільний, ще двоє людей постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Сьогодні на Нікопольщині росіяни вбили чоловіка. Йому був 51 рік. Трагедія сталася через атаку дроном-камікадзе. Постраждала 52-річна жінка. Вона в лікарні у важкому стані", -написав Лисак у телеграм у четвер.

Пізніше він повідомив, що у Мирівській громаді також є потерпілий. Йому надали необхідну допомогу. "Оговтуватиметься вдома", - написав він у телеграм.

"Загалом за день противник бив по району понад 25 разів. Застосовував БпЛА та важку артилерію. Окрім вже згаданої громади, руйнування є у Покровській та Марганецькій. Дісталося й Нікополю", - уточнив Лисак.

За його даними, серед понівеченого інфраструктура та 3 підприємства. Пошкоджені багатоквартирний та 11 приватних будинків, а ще 4 господарські споруди. Потрощені авто, газогін, лінія електропередачі. Через обстріли було декілька займань.