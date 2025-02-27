Події

17:45 27.02.2025

Зеленський обговорив із прем'єром Ірландії кроки для закінчення війни

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Зеленський обговорив із прем'єром Ірландії кроки для закінчення війни
Фото: сайт Президента України

Під час візиту до Ірландії президент України Володимир Зеленський провів зустріч із премʼєр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном, з яким обговорив кроки для закінчення війни.

"Україна цінує допомогу та підтримку з боку ірландського народу та уряду, усе те, що було надано нам для посилення захисту від російського терору. Обговорили кроки для закінчення війни гарантованим миром для України та всієї Європи, важливість єдності України, Європи, США та всіх, кому важливий спокій у міжнародному порядку на цьому шляху, а також гарантії безпеки, співпрацю на шляху України до ЄС", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Він подякував Ірландії за підтримку України на всіх цих треках.

Окремо сторони обговорили участь Ірландії в коаліції з розмінування та тренувальних місіях ЄС, нелетальну безпекову підтримку, гуманітарну програму Food from Ukraine і те, як Ірландія може долучитися.

 

Теги: #мартін #зеленський #ірландія

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