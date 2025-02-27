Окупанти атакували БпЛА Марганецьку громаду: загинула людина, ще одну поранено

Внаслідок ворожої атаки БпЛА по Марганецькій громаді (Дніпропетровська обл.) загинула одна людина, ще одна дістала поранення, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 27 лютого 2025 року російські військові атакували БпЛА Марганецьку громаду Нікопольського району. Внаслідок обстрілу загинув 51-річний чоловік. Постраждала 52-річна жінка. Пошкоджено автомобіль", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в четвер.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).