Григорія Мельничука призначено в.о. декана факультету архітектури, будівництва та дизайну КАІ

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Наглядова рада Київського авіаційного інституту (КАІ, раніше – Національний авіаційний університет) затвердила Григорія Мельничука в.о. декана факультету архітектури, будівництва та дизайну (ФАБД), повідомив голова наглядової ради Петро Чернишов.

Мельничук до січня 2025 року працював заступником директора департаменту просторового планування територій та архітектури Міністерства розвитку громад та територій.

"Історія в нього (ФАБД) непроста: створений у 1933 році, коли країна намагалася стрибнути в індустріальне майбутнє за рахунок… ну, скажімо так, радикальних методів економії на людях. Попри всі історичні бурі, факультет вижив, розвинувся і тепер готує будівельників, архітекторів, дизайнерів, які точно знають, як будувати так, щоб конструкції стояли довше, ніж ідеології", - розповів Чернишов.

Зараз у ФАБД є шість кафедр та близько 1 тис. студентів.

Як повідомив Мельничук агентству "Інтерфакс-Україна", завданням освітніх програм ФАБД буде забезпечити "повний цикл девелопменту" - від містопланування до дизайну та управління проєктами, що буде корисним як приватним компаніям, так і органам місцевого самоврядування. Наразі ключовим завданням є інтеграція наявних напрямів підготовки. Також готуються нові освітні програми у різних сферах міського розвитку.

"Ми розглядаємо урбанізований простір в комплексі - як єдине ціле, але разом з тим розуміємо: для його якісного планування та розвитку потрібні спеціалісти з різних галузей, здатні працювати командами. І надзвичайно важливими є такі верхньорівневі концепції, як людиноцентричність, стійкість міст, "розумне місто", а також міждисциплінарний підхід, застосування штучного інтелекту, інтегрований розвиток", - каже Мельничук.