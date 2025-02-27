Події

17:23 27.02.2025

Григорія Мельничука призначено в.о. декана факультету архітектури, будівництва та дизайну КАІ

2 хв читати
Григорія Мельничука призначено в.о. декана факультету архітектури, будівництва та дизайну КАІ
Фото: https://www.facebook.com/officialkai.university

Наглядова рада Київського авіаційного інституту (КАІ, раніше – Національний авіаційний університет) затвердила Григорія Мельничука в.о. декана факультету архітектури, будівництва та дизайну (ФАБД), повідомив голова наглядової ради Петро Чернишов.

Мельничук до січня 2025 року працював заступником директора департаменту просторового планування територій та архітектури Міністерства розвитку громад та територій.

"Історія в нього (ФАБД) непроста: створений у 1933 році, коли країна намагалася стрибнути в індустріальне майбутнє за рахунок… ну, скажімо так, радикальних методів економії на людях. Попри всі історичні бурі, факультет вижив, розвинувся і тепер готує будівельників, архітекторів, дизайнерів, які точно знають, як будувати так, щоб конструкції стояли довше, ніж ідеології", - розповів Чернишов.

Зараз у ФАБД є шість кафедр та близько 1 тис. студентів.

Як повідомив Мельничук агентству "Інтерфакс-Україна", завданням освітніх програм ФАБД буде забезпечити "повний цикл девелопменту" - від містопланування до дизайну та управління проєктами, що буде корисним як приватним компаніям, так і органам місцевого самоврядування. Наразі ключовим завданням є інтеграція наявних напрямів підготовки. Також готуються нові освітні програми у різних сферах міського розвитку.

"Ми розглядаємо урбанізований простір в комплексі - як єдине ціле, але разом з тим розуміємо: для його якісного планування та розвитку потрібні спеціалісти з різних галузей, здатні працювати командами. І надзвичайно важливими є такі верхньорівневі концепції, як людиноцентричність, стійкість міст, "розумне місто", а також міждисциплінарний підхід, застосування штучного інтелекту, інтегрований розвиток", - каже Мельничук.

Теги: #каі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:05 05.02.2025
Міносвіти затвердило склад наглядової ради Київського авіаційного інституту

Міносвіти затвердило склад наглядової ради Київського авіаційного інституту

19:55 28.01.2025
КАІ анонсує запуск наукового парку в 2025 році зі стартовими інвестиціями в EUR1 млн

КАІ анонсує запуск наукового парку в 2025 році зі стартовими інвестиціями в EUR1 млн

10:17 08.11.2024
Реорганізацію НАУ в Київський авіаційний інститут завершено - нардеп Грищук

Реорганізацію НАУ в Київський авіаційний інститут завершено - нардеп Грищук

ВАЖЛИВЕ

Окупанти безперервно обстрілюють Костянтинівку: є загиблий і 4 поранених

До 5 червня переобстеження повинні пройти 1,5 млн обмежено придатних

Фон дер Ляєн візьме участь у неформальній зустрічі щодо України, яку скликав Стармер

Кабмін уповноважив Свириденко або Сибігу на підписання зі США угоди про копалини

Франція почала вести переговори з Україною про розробку копалин раніше за США

ОСТАННЄ

Допомога зі США продовжує надходити - МЗС України

В Нестерянці Запорізької області завдано удару по пункту управління дронами окупантів

Україні не надходили офіційні звернення США про можливість розгляду «Стамбульських угод» як основи для мирного врегулювання - МЗС

Корпус №19 на території Києво-Печерської лаври остаточно повернуто державі

Дискусії про іноземний контингент в Україні мають включати захист моря та неба, в тому числі патрулюванням союзників, їхніми літаками - МЗС

В МЗС про візит української делегації у США: обговорюватимуть подальшу підтримку і наступні кроки, що продовжуватимуть рамкову угоду між країнами

Завдяки УЧХ забезпечено доступ до питної води майже 60 сіл Київщини

Зеленський обговорив із прем'єром Ірландії кроки для закінчення війни

Міноборони: За останній тиждень через Армія+ пройшло близько 300 рапортів на повернення на службу після СЗЧ

Окупанти атакували БпЛА Марганецьку громаду: загинула людина, ще одну поранено

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА