Міносвіти оголосило конкурс на президента КАІ

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Міністерство освіти і науки оголосило про проведення конкурсу на посаду президента Державного некомерційного підприємства "Державний університет "Київський авіаційний інститут" (КАІ).

"Державне некомерційне підприємство Державний університет "Київський авіаційний інститут" оголошує конкурс на посаду президента Київського авіаційного інституту, який є учасником експериментального проєкту щодо розвитку автономії деяких закладів вищої освіти… Конкурс проводиться наглядовою радою Київського авіаційного інституту у формі співбесіди з кандидатом", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що кандидат на посаду президента вишу повинен відповідати таким вимогам: вільно володіти державною мовою; мати досвід роботи не менше п’яти років на керівних посадах підприємств, установ, організацій, закладів освіти незалежно від форми власності або 10 років на педагогічних, науково-педагогічних посадах закладу вищої освіти; відповідати вимогам доброчесності.

Серед додаткових вимог: кандидат повинен вміти (мати здібності) розв'язувати перспективні завдання розвитку КАІ, залучати фінансові ресурси для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснювати контроль за використанням зазначених ресурсів, ефективно взаємодіяти з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності з питань розвитку та підвищення якості освітньої діяльності та конкурентоспроможності КАІ, бути здатним до розробки та виконання стратегії КАІ, розробки та виконання його фінансового плану, здійснення інноваційної та наукової діяльності.

Не може бути обрана на посаду президента особа, яка: за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена; має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку; визнана винною у вчиненні кримінального правопорушення та позбавлена права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення; піддавалася адміністративному стягненню за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією; підпадає під дію закону "Про очищення влади"; є членом наглядової ради КАІ.

Строк подання заяв на участь в конкурсі: з 24 липня по 12 серпня 2025 року (включно).

Співбесіди з кандидатами проводитимуться 26 серпня 2025 року, а у разі, якщо у конкурсі братимуть участь понад сім кандидатів, співбесіди з кандидатами проводитимуться 26 та 27 серпня 2025 року.

В свою чергу, член наглядової ради КАІ, депутат Верховної Ради (фракція "Слуга народу"), член парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук наголосив, що це університет, який має стати флагманом підготовки інженерів для авіаційної галузей.

"Ми хочемо, щоб цей вибір був справжнім вибором з найкращих. Тому закликаю всіх, хто має бачення, досвід і амбіції — подаватися. А також — поширити інформацію серед тих, хто може стати сильним лідером для авіаційної освіти України… Ми гарантуємо чесну, прозору й неупереджену процедуру", - написав він в мережі Facebook.

З деталями конкурсу можна ознайомитися за посиланням.