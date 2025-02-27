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16:37 27.02.2025

Позов Мін’юсту щодо стягнення в дохід держави активів "Татнєфть" задоволено

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Позов Мін’юсту щодо стягнення в дохід держави активів "Татнєфть" задоволено

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення щодо застосування санкції у виді стягнення в дохід держави активів ПАТ "Татнєфть імені В.Д. Шашина" – однієї з найбільших російських нафтових компаній за обсягом видобутку та переробки, повідомляє Міністерство юстиції України.

"ВАКС постановив застосувати до ПАТ "Татнєфть імені В.Д. Шашина" санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в четвер.

Мін’юст зазначає, що ПАТ "Татнєфть імені В.Д. Шашина" є одним із найбільших промислових конгломератів у сфері видобутку, переробки та реалізації нафтопродуктів в РФ. Ця стратегічно важлива для держави-агресора компанія стабільно сплачує значні податки до російського бюджету, кошти з якого спрямовуються на розвиток і підтримку військово-промислового комплексу(далі – ВПК) РФ.

Підприємства "Татнєфть" посилюють енергетичний та економічний потенціал Росії, що використовується її політичним керівництвом для ведення агресивної війни проти України. Зокрема, один із ключових проєктів групи – комплекс нафтопереробних заводів "ТАНЕКО" у Нижньокамську (Татарстан, РФ), який виробляє приблизно 20 видів продукції, включаючи авіаційний керосин і дизельне паливо, що постачаються на підприємства ВПК РФ.

"На підставі рішення суду, в дохід української держави стягнуто корпоративні права компаній якими напряму володіла ПАТ "Татнєфть імені В.Д. Шашина", а саме: 100% частки в статутному капіталі ТОВ "ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА"; 92,98% частки в статутному капіталі ТОВ "ХАРКІВ-КАПІТАЛ"; 88,97% частки в статутному капіталі ТОВ "ПОЛТАВА-КАПІТАЛ", - зазначається в повідомленні.

Зазначені компанії володіють нафтобазами, автозаправними станціями, нежитловими будівлями, земельними ділянками, бензовозами та автомобілями на території Харківської та Полтавської областей.

Теги: #позов #татнєфть

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