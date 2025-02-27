Події

15:08 27.02.2025

Лише 9 медійників не повернулися в Україну з 2022 р. - Юрчишин з посиланням на ІМІ

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Лише 9 медійників не повернулися в Україну з 2022 р. - Юрчишин з посиланням на ІМІ

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос") з посиланням на ГО "Інститут масової інформації" (ІМІ) заявляє, що з 2022 року лише 9 представників медіа, які виїхали з країни законним шляхом, не повернулися в Україну.

"Я б хотів почути позицію міністерства. Бо за моїми даними (коректніше за даними, які мені надала Оксана Романюк) з 2022 року не повернулися лише 9 представників медіа, які виїхали законом шляхом", - написав Юрчишин в коментарі в Facebook з посиланням на директорку ІМІ Оксану Романюк.

Раніше Мінкультури заявило, що з 3 березня 2025 року і до нормативно-правового врегулювання питання призупиняє видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби щодо виїзду військовозобов'язаних митців та медійників за кордон, а радник міністра культури повідомив, що за 2024 рік з-за кордону не повернулося більше 500 чоловіків, які виїхали за допомогою листів сприяння Мінкультури. Джерела агентства "Інтерфакс-Україна" в правоохоронних органах підтвердили дані радника.

В свою чергу, в Інституті масової інформації закликає Мінкультури до публічного обговорення зміні правил перетинання держкордону для медійників

Як повідомлялося, Мінкультури надіслало до Держприкордонслужби 3 тис. 724 листи щодо сприяння у тимчасовому виїзді за кордон у 2023 році. Водночас відомство заявило, що не обліковує порушників умов повернення, але тодішній в. о. міністра культури Ростислав Карандєєв заявляв, що з-за кордону не повертається менше ніж 1% діячів культури з тих, кому видано дозвіл на виїзд.

У 2024 році Мінкультури 2,7 тис. раз клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону військовозобов'язаними.

У жовтні 2024 року міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький заявив, що кожен 5-й діяч культури з тих, хто виїжджає за кордон за дозволом від Мінкультури, не повертається.

Теги: #закордон #медійники #неповернення

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