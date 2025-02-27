Події

12:35 27.02.2025

В Україні буде поступово теплішати

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В Україні буде поступово теплішати
Фото: Pixabay

Погода в Україні буде поступово ставати теплішою, повідомила речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

"Зараз у нас відбувається поступове підвищення температурних показників. З дня у день температурні значення на кілька градусів стають вищими", - сказала вона в ефірі телемарафону "Єдині новини" в четвер.

За словами речниці, наразі потепління найбільше відчують західні області, тому що з заходу на територію України буде поширюватися тепла повітряна маса.

"У західних областях нічна температура близько 0°С, або невеликий мінус, а денні максимуми вже 0 – 5°С, в Закарпатті вже навіть до 9°С найближчими днями", - сказала вона.

Прохолодніше залишається у східних областях, тому що там ще впливає більш прохолодна повітряна маса.

"Там ночі залишаються морозними в межах 7–12°С морозу, подекуди навіть трошки нижче і денні максимуми також 0 – 5°С морозу", - зазначила вона.

Однак, за словами речниці, починаючи з березня навіть до східних регіонів почне доходити тепло і поступово буде вирівнюватися температурний фон.

"І, якщо ночі ще можуть бути подекуди з невеликим мінусом, то денні максимуми практично у всіх областях будуть переважати плюсові", - зазначила Птуха.

За її словами, найближчим часом в Україні також очікуються опади.

"Завтра до території України буде наближатися атмосферний фронт із заходу, тому завтра у західних областях очікуємо на опади у вигляді невеликого дощу з мокрим снігом. Цей атмосферний фронт просунеться 1 березня і до решти областей: північних, західних, частково центральних - і принесе опади змішаної фази", - сказала вона.

Речниця зазначила, що за рахунок того, що температура ще не надто висока, опади будуть у вигляді мокрого снігу, в денні години з дощем. Однак 2 березня цей атмосферний фронт буде поступово втрачати свою силу. "Трохи ще може бути локальних опадів, але вони вже істотної зміни і відчутних впливів не нестимуть", - сказала Птуха.

Теги: #потепління #укргідрометцентр

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