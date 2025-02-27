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12:20 27.02.2025

Франція почала вести переговори з Україною про розробку копалин раніше за США

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Франція почала вести переговори з Україною про розробку копалин раніше за США

Франція з жовтня минулого року веде переговори з Україною щодо розробки українських корисних копалин для її оборонної промисловості, заявив міністр оборони Себастьян Лекорню в четвер, 27 лютого.

У коментарі franceinfo Лекорню пояснив, що Франція працювала над цією темою протягом кількох місяців, починаючи з осені минулого року, коли Володимир Зеленський під час візиту до Парижа поставив питання про сировину у своєму плані перемоги. Зеленський зробив низку пропозицій не тільки США, а й Франції, повідомив міністр.

"Володимир Зеленський і його команда побачили, що це питання сировини може бути одним із елементів транзакції з нами, щоб створити витримку. Отже, президент Трамп, він це не повністю вигадав, тому що це зробили самі українці", – пояснив Лекорню.

Зазначається, що корисні копалини планується використовувати для виробництва військової техніки.

"Наша оборонна промисловість потребуватиме певної кількості дуже ключових сировинних матеріалів у наших власних системах озброєння не наступного року, а наступних 30 чи 40 років", – вказав Лекорню.

Теги: #україна #корисні_копалини #франція #переговори

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