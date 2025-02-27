Події

10:32 27.02.2025

Армія РФ вбила 7 жителів Донеччини за попередню добу, 11 дістали поранень

1 хв читати
Армія РФ вбила 7 жителів Донеччини за попередню добу, 11 дістали поранень
Фото: Донецька ОВА

За попередню добу окупанти вбили 7 жителів Донецької області, 11 поранено, повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.

"За 26 лютого росіяни вбили 7 жителів Донеччини: 6 у Костянтинівці і 1 у Покровську. Ще 11 людей в області за добу дістали поранення", - написав він у повідомленні в телеграм-каналі в четвер.

Зазначається, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Раніше повідомлялось про 5 загиблих у Костянтинівці.

Теги: #донецька_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:38 27.02.2025
Сирський побував на новопавлівському напрямку, повідомив про перегрупування військ

Сирський побував на новопавлівському напрямку, повідомив про перегрупування військ

09:05 27.02.2025
Одна людина загинула та дві постраждали внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини

Одна людина загинула та дві постраждали внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини

08:58 27.02.2025
У трьох районах Київщини зафіксовані наслідки атак російських БпЛА

У трьох районах Київщини зафіксовані наслідки атак російських БпЛА

07:51 27.02.2025
Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області - ОВА

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області - ОВА

07:44 27.02.2025
Ворог атакував "градом" Марганецьку громаду Дніпропетровщини - Лисак

Ворог атакував "градом" Марганецьку громаду Дніпропетровщини - Лисак

05:41 27.02.2025
Росіяни обстріляли 12 громад Сумської області, три людини поранені - ОВА

Росіяни обстріляли 12 громад Сумської області, три людини поранені - ОВА

19:15 26.02.2025
Запорізька ОВА: Після авіаударів ворога по Гуляйполю під завалами будинків можуть бути люди

Запорізька ОВА: Після авіаударів ворога по Гуляйполю під завалами будинків можуть бути люди

18:56 26.02.2025
Армія РФ атакувала Нікопольщину за день понад 20 разів: дві людини постраждали

Армія РФ атакувала Нікопольщину за день понад 20 разів: дві людини постраждали

07:48 26.02.2025
Одна людина травмована внаслідок ворожих обстрілів в передмісті Херсона - МВА

Одна людина травмована внаслідок ворожих обстрілів в передмісті Херсона - МВА

07:38 26.02.2025
Один цивільний отримав поранення внаслідок ворожої атаки на Степногірськ

Один цивільний отримав поранення внаслідок ворожої атаки на Степногірськ

ВАЖЛИВЕ

Кошта запросив Зеленського на спецсаміт ЄС щодо України 6 березня

Повітряні сили ЗСУ: За ніч збито 90 зі 166 ворожих БПЛА, 72 локаційно втрачені

Війська РФ за добу втратили 1150 осіб та 141 од. техніки - Генштаб

Зеленський провів Ставку: Є хороші деталі щодо наших дронів

Зеленський повідомив про підготовку до перемовин із США у п'ятницю

ОСТАННЄ

Затверджено склад 30-ї Української антарктичної експедиції на станції "Академік Вернадський" у 2025-2026 рр.

Коломойський програв справу у Верховному Суді про оскарження націоналізації ПриватБанку

McDonald’s Україна може повернути сніданки в меню в деяких містах

Безробітний з Кіровоградщини намагався спалити електропідстанцію, що живить лікарню та військові частини

Кошта запросив Зеленського на спецсаміт ЄС щодо України 6 березня

Мін'юст є бенефіціаром або реципієнтом двох проєктів з USAID, їх реалізацію призупинено

ДБР викрило двох посадовців ЗСУ на організації незаконної схеми оновлення даних у ТЦК

Мінкультури з 3 березня призупиняє видачу листів сприяння для виїзду митців та медійників за кордон

Повітряні сили ЗСУ: За ніч збито 90 зі 166 ворожих БПЛА, 72 локаційно втрачені

КНДР направила додаткові війська на допомогу Росії - південнокорейська розвідка

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА