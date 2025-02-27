Армія РФ вбила 7 жителів Донеччини за попередню добу, 11 дістали поранень
За попередню добу окупанти вбили 7 жителів Донецької області, 11 поранено, повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.
"За 26 лютого росіяни вбили 7 жителів Донеччини: 6 у Костянтинівці і 1 у Покровську. Ще 11 людей в області за добу дістали поранення", - написав він у повідомленні в телеграм-каналі в четвер.
Зазначається, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Раніше повідомлялось про 5 загиблих у Костянтинівці.