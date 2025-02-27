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10:16 27.02.2025

Кошта запросив Зеленського на спецсаміт ЄС щодо України 6 березня

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Кошта запросив Зеленського на спецсаміт ЄС щодо України 6 березня
Фото: сайт Президента України

Президент Європейської ради Антоніу Кошта запросив президента України Володимира Зеленського на засідання спеціальної Європейської ради, присвяченої Україні та європейській обороні.

«Я запросив президента Зеленського приїхати до Брюсселя з нагоди засідання Європейської ради, щоб обговорити з нами останні події», - йдеться в листі-запрошенні Кошти на засідання, яке він направив лідерам Європейського союзу, повідомляє у четвер пресслужба Євроради.

Говорячи про обговорення стосовно України, президент Євроради вважає, що є «новий імпульс, який має призвести до всеосяжного, справедливого та тривалого миру». «Тому для нас важливо обмінятися питаннями про те, як далі підтримувати Україну, і про принципи, які слід поважати в майбутньому. ЄС та його країни-члени готові взяти на себе більше відповідальності за безпеку Європи. Тому ми повинні бути готові до можливого європейського внеску в гарантії безпеки, які будуть необхідні для забезпечення тривалого миру в Україні», - зазначив він.

Щодо європейської оборони, то Кошта повідомив, що його мета полягає в тому, щоб продовжити «нашу неформальну зустріч 3 лютого з метою прийняття перших рішень у короткостроковій перспективі, щоб Європа стала більш суверенною, більш спроможною та краще оснащеною для вирішення безпосередніх і майбутніх викликів її безпеці».

«Ми розпочнемо нашу зустріч о 12:30 з традиційного обміну думками з президентом Європейського парламенту, після чого відбудеться дискусія з президентом Зеленським під час обіду. Потім ми зосередимося на європейській обороні, а потім обговоримо Україну», - йдеться у листі.

Теги: #запрошення #кошта #зеленський

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