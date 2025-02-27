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10:03 27.02.2025

ДБР викрило двох посадовців ЗСУ на організації незаконної схеми оновлення даних у ТЦК

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ДБР викрило двох посадовців ЗСУ на організації незаконної схеми оновлення даних у ТЦК
Фото: Генштаб ЗСУ

Працівники Державного бюро розслідувань викрили двох посадовців командування одного з родів військ Збройних сил України, які організували незаконну схему оновлення військово-облікових даних у одному із ТЦК та СП Києва та одному із ТЦК та СП Волинської області.

"У січні 2025 року підполковник повідомив одному із військовозобов'язаних, що має знайомих у ТЦК та СП Києва. За їх "сприяння" він міг би оновити військово-облікові дані та внести необхідні відомості до реєстру "Оберіг". Вартість таких "послуг" становила $4 тис. Після проходження всієї необхідної процедури оновлення військово-облікових даних посадовець отримав обумовлену ним суму", - повідомляє пресслужба ДБР.

Як встановило слідство, згодом під час зустрічей з іншими військовозобов'язаними підполковник повідомив, що має інший налагоджений механізм з оновлення військово-облікових даних через один із ТЦК та СП Волинської області та може допомогти зробити це за грошову винагороду. Він пояснив, що його керівник, полковник командування, колишній обласний військовий комісар вказаного регіону, та має відповідні зв’язки.

"Підполковник підкреслив, що "клієнтам" навіть не потрібно їхати до Волинської області. Він запевнив, що самостійно заповнить необхідні заяви, оформить фіктивний договір оренди про проживання "клієнтів" на території області, пройде за них ВЛК, проте вартість таких послуг вже становила $9 тис.", - повідомляють правоохоронці.

У лютому 2025 року полковник з числа командування одного з родів військ ЗСУ, зв’язався із т.в.о. начальника одного із ТЦК та СП Волинської області та попросив посприяти його підлеглому за відповідну грошову винагороду.

За цей час схемою скористалися троє військовозобов'язаних, які передали грошову винагороду двома частинами $9 та 13 тис.

Правоохоронці затримали фігурантів під час отримання третьої частини хабаря.

Посадовцям повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років позбавлення волі.

Теги: #тцк #схеми #дбр

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