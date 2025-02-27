КНДР направила додаткові війська на допомогу Росії - південнокорейська розвідка

Фото: Getty Images

Північна Корея, ймовірно, направила додаткові війська для підтримки війни Росії проти України, однак чисельність нещодавно перекинутих військ ще оцінюється, передає Yonhap News.

"Після майже місячного затишшя північнокорейські війська, починаючи з першого тижня лютого, були знову розміщені в прифронтовому районі Курська", - ідеться в прес-релізі Національної розвідувальної служби (NIS) Південної Кореї.

Згідно з повідомленням, "було розгорнуто додаткові війська, але їхня чисельність поки вивчається".

Ця оцінка була зроблена повідомленнями ЗМІ Південної Кореї про те, що в період із січня до лютого під час другого раунду перекидання військ до Курської області було направлено від 1000 до 3000 північнокорейських військовослужбовців на російських вантажних суднах і військових літаках.

Після звіту південнокорейські військові представники заявили про виявлено ознаки того, що Північна Корея цього року направить у Росію понад 1000 додаткових військовослужбовців.

Вважається, що минулого року Північна Корея розгорнула приблизно 11 тис. військових у прифронтову зону Росії під Курськом.

NIS раніше оцінила, що дислоковані на території Росії північнокорейські війська не брали участі в бойових діях у Курській області з середини січня, ймовірно, через великі втрати серед них. За оцінками агентства, загинуло близько 300 осіб, ще близько 2700 дістали поранення.