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07:07 27.02.2025

Президент підписав закон про скасування Господарського кодексу

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Президент підписав закон про скасування Господарського кодексу

Президент України Володимир Зеленський ву вівторок повернув в раду зі своїм підписом закон №6013 "Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єднань у перехідний період", що передбачає скасування Господарського кодексу й трансформацію комунальних підприємств, свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

"Нарешті одна з найбільших економічних реформ запрацює! Документ скасовує Господарський кодекс – пережиток радянської системи, що гальмував розвиток бізнесу та суперечив європейським нормам. Тепер правила гри будуть зрозумілими та однаковими для всіх", – прокоментував підписання заступник голови Комітету з економічного розвитку Олексій Мовчан у фейсбуці..

Він нагадав, що згідно із законом державні підприємства мають три роки, щоб перетворитися на акціонерні товариства чи ТОВ, буде проведена масштабна інвентаризація державного майна.

У пояснювальній записці до документа було зазначено, що скасування Господарського кодексу та внесення змін до Цивільного кодексу щодо такої організаційно-правової форми, як "об'єднання юридичних осіб", підвищить інвестиційну привабливість країни, впровадить ефективні механізми контролю за використанням об'єктів державної та комунальної власності.

Цивільний кодекс доповнено статтями, що направлені на поліпшення корпоративного управління, зокрема такими, що містять визначення корпоративних прав, які встановлюють момент їх виникнення, а також такими, що дають змогу запроваджувати обмеження певним особам щодо володіння корпоративними правами або їх реалізації.

Крім того, закон виключає із Цивільного кодексу таких юросіб публічного права, як держпідприємства, комунальні підприємства та спільні комунальні підприємства, але додає положення щодо особливостей передачі юрособі в управління майна її засновником.

Закон містить перехідний семирічний період для поступового припинення "підприємств" та їх перетворення у господарські товариства з дотриманням принципу співмірного та передбачуваного втручання у права засновників таких юросіб без покладання на них надмірного тягаря з виконання положень закону.

Законопроєкт було ухвалено в першому читанні ще в січні 2023 року, а в цілому Рада проголосувала за нього 9 січня цього року.

 

Теги: #закон #госпкодекс #підписання

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