Події

00:10 27.02.2025

Правоохоронці розповіли подробиці ДТП за участі працівника ОВА на Херсонщині

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У Херсонській області поліцейські встановлюють обставини ДТП, у результаті якої загинув велосипедист, повідомила пресслужба обласної Національної поліції.

"Сьогодні близько 18-ї години в Посад-Покровському сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинув 50-річний чоловік", - сказано в повідомленні.

У поліції зазначили, що водій автомобіля Renault Megan, який є заступником голови Херсонської обласної військової адміністрації, під час руху автодорогою М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ скоїв наїзд на велосипедиста, котрий здійснив виїзд із другорядної дороги та перетинав проїзну частину.

"У результаті пригоди керманич двоколісного транспортного засобу отримав травми, не сумісні із життям. На місці ДТП працюють слідчі обласного главку поліції. Автомобіль вилучено та поміщено на арештмайданчик", - вказали у відомстві.

За фактом пригоди відкрите провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто – порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого.

"З метою всебічного та неупередженого розслідування поліція просить свідків пригоди зателефонувати за номером (095) 346-32-51 або 102. Анонімність гарантується", - додали у поліції.

Як повідомлялося, правоохоронці розслідують деталі дорожньо-транспортної пригоди на Херсонщині за участі працівника обласної військової адміністрації, внаслідок якої загинула людина.

Джерело: https://www.facebook.com/khersonpolice.official/posts/pfbid0P2jMgBdHLDJc53yJzC9S7moQYiU7bBxZEwyezvrL44EXgJowip5nWh5McrWUdG8Tl

Теги: #херсонська #дтп #обставини

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