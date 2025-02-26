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23:45 26.02.2025

Специфіка сьогоднішньої російської окупаційної влади навіть гірша ніж радянська - МЗС

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Специфіка сьогоднішньої окупаційної влади навіть гірша ніж радянська, необхідно всіляко наближати деокупацію Криму, заявив заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко.

"Я був послом у чотирьох країнах. Дві з них є яскравим прикладом того, що боротьба закінчилася перемогою. Це Латвія і Азербайджан. 50 років ніхто не визнавав окупацію країн Балтії. 30 років тривала окупація азербайджанських земель. Сьогодні вони вільні, незалежні, забезпечили свою територіальну цілісність. Але я хотів би нашим міжнародним партнерам сказати, що народ Криму не має стільки часу й можливостей. Тому що специфіка сьогоднішньої окупаційної влади навіть гірша, ніж радянська", - сказав він під на форумі "11 років війни. Точка відліку: Крим" у середу.

Заступник міністра наголосив, що РФ системно знищує все кримськотатарське на півострові, щоб не існувало історії та ідентичності.

"Кожного року ми боремося, але пам'ятаємо - в цей рік вбивають молодь, вбивають тих, хто пам'ятає, вбивають тих, хто може боротися. Тому ми мусимо зробити все необхідне для максимального прискорення перемоги", - наголосив Міщенко.

Він підкреслив, що Українська держава ніколи не відмовиться від Криму. В МЗС наголосили, що Крим – "це боротьба за принципи", адже саме з окупації півострова Росія розпочала найбільшу загарбницьку війну в Європі з часів Другої світової війни. І саме Кримом все має завершити, додав Міщенко.

"Ми будемо і надалі виправляти кожен підручник, кожну неправильну карту, кожне неправильне слово. Будемо всіляко наближати деокупацію півострова. Немає жодних сумнівів, що ця системна політика завершиться одного дня тим, що Крим повернеться до складу України. Крим – це точка відліку та боротьби. За нашу ідентичність, суверенітет, за свободу для незалежності, цінності і культури", - підкреслив він.

Теги: #влада #рф #мзс

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