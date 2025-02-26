На покровському напрямку за добу знешкоджено 321 окупанта та 28 од. техніки – Генштаб

Втрати російських окупантів на покровському напрямку фронту у Донецькій області від початку доби склали 321 військовослужбовець, повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook станом на 22:00 середи.

"За попередніми підрахунками за сьогодні українські воїни на даному напрямку знешкодили 321 окупанта, 153 з них – безповоротно", - сказано в повідомленні.

Також українські захисники знищили 13 одиниць автомобільної техніки, дві гармати і три мотоцикли, окрім цього, значно пошкодили танк та дев’ять одиниць автомобільної техніки загарбників.

Як повідомляється, ворог інтенсивно атакує українських захисників на покровському напрямку. Впродовж дня агресор здійснив 33 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів - в районах населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02yLYCLodvdk9A3cvSEpXg9RRJGbUt56WYwZVy41jGMj9FbDshESGqV7UT26XPMDjol