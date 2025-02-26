Сухаревський про лазерну зброю: Думаю, в найближчі місяці ми про цей проєкт ще дуже серйозно заявимо

Лазерна зброя, що є в Україні - абсолютно перспективний проєкт, заявив командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Це абсолютно перспективний проєкт. Я думаю, що в найближчі місяці ми про нього ще дуже серйозно заявимо", - зазначив він на полях зустрічі YES "Три роки - Час перемагати", організованої Фондом Віктора Пінчука.

Коментуючи ризики для України в області технологій через можливе скорочення підтримки з боку партнерів, зокрема США, Сухаревський висловив впевненість що робота в цьому напрямку для українців не зупиниться.

"У нас дуже багато розумних людей, у нас прекрасні виробники. Я в них вірю, і вважаю, що ми з будь-якої ситуації знайдемо вихід", - наголосив він.

У грудні 2024 року командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський повідомив, що в України на сьогодні є лазерна зброя, її назва – "Тризуб".

"Ми можемо констатувати, що сьогодні Україна є, якщо я не помиляюся, п'ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер. На сьогодні ми вже на висоті понад 2 км цим лазером можемо збивати літаки", - сказав він.