Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ про альтернативу комплектувальним із КНР: Це держполітика, перспективи є

Питання альтернативи китайським комплектувальним до безпілотних літальних апаратів українського виробництва належить до стратегії державної політики, є зацікавлені інституції, які займаються його вирішенням, наголошує командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Вадим Сухаревський.

"Не знаю, як чітко і коротко відповісти, оскільки це більше про стратегію державної політики... Ці питання порушують та обговорюють", - сказав він на пресконференції в Києві, відповідаючи на запитання про те, як Україна може стати незалежною від постачання комплектувальних із КНР.

"Як відповісти як військовий на запитання про те, яким чином відійти від Китаю в плані комплектувальних - не знаю. Доки ми працюємо, доки можемо дешево і багато закуповувати, думаю, цим варто користуватися", - зазначив Сухаревський.

При цьому командувач додав, що перспектива працювати з українськими виробниками амбітна. "Я хотів би, щоб щось хороше і цікаве, рідкісне виробляли у нас. Це про пошук вторинного ринку на випадок, якщо закриється основний", - висловив він сподівання.

"Точно знаю, що є зацікавлені інституції, зацікавлені люди, які намагаються вирішити цю проблему", - підсумував Сухаревський.