Британський лазер DragonFire може бути використаний проти російських безпілотників в Україні

Британська лазерна зброя DragonFire може бути відправлена в Україну для знищення російських безпілотників, заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

За словами Гранта Шаппса, ця зброя може мати "величезні наслідки" для конфлікту в Європі, повідомляє BBC у п'ятницю.

Очікується, що DragonFire буде розгорнуто до 2027 року, але пан Шаппс заявив, що хотів би "прискорити" виробництво і зробити його доступним раніше. Міністр оборони заявив журналістам під час відвідування військового дослідницького центру Портон-Даун під Солсбері, що він хотів би ще більше прискорити цей процес.

"Давайте скажемо, що він не повинен бути на 100% досконалим, щоб українці могли отримати його у свої руки", - сказав він.

Міністерство оборони (МО) заявляє, що прискорений графік складено у відповідь на "швидко мінливе загрозливе середовище", з яким стикається Велика Британія.

За даними МО, зброя досить точна, щоб вразити монету в 1 фунт стерлінгів з відстані в кілометр. Передбачається, що вона відкриє шлях до створення недорогої альтернативи ракетам, щоб збивати такі цілі, як безпілотники. Успішне випробування зброї, проведене в січні на Гебридському полігоні МО в Шотландії, було названо "важливим кроком" на шляху до прийняття на озброєння зброї з лазерним наведенням енергії (LDEW).

Найбільшою перевагою лазерів є їхня вартість і, в теорії, "необмежений запас" боєприпасів - за умови наявності надійного джерела енергії. Але головний недолік полягає в тому, що вони можуть стріляти тільки по цілях, що знаходяться в зоні прямої видимості, на відміну від більшості ракет.

Лазери LDEW використовують інтенсивний світловий промінь для ураження цілі і можуть завдавати ударів зі швидкістю світла. Будучи зброєю прямої видимості, вони можуть атакувати будь-яку видиму ціль, що знаходиться досить близько, хоча дальність дії системи DragonFire засекречена. За даними МО, 10-секундна стрільба із системи DragonFire за вартістю еквівалентна використанню звичайного обігрівача протягом години, а експлуатаційні витрати зазвичай становлять менше 10 фунтів стерлінгів за постріл.

Будь-які припущення про те, що британські лазери можуть бути відправлені на Україну для знищення російських безпілотників, оптимістичні.

Як ідеться в повідомленні, "Вимоги України більш нагальні. Їй потрібні мобільні системи протиповітряної оборони, перевірені в боях. З огляду на те, що електромережі країни постійно зазнають атак з боку Росії, лазери, які потребують джерела енергії, навряд чи стануть вирішенням нагальних проблем України".