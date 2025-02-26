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21:08 26.02.2025

Зеленський провів Ставку: Є хороші деталі щодо наших дронів

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Зеленський провів Ставку: Є хороші деталі щодо наших дронів
Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський у середу провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

"Ставка. Дуже хороші деталі щодо наших дронів, нашого виробництва. Були доповіді, які додають упевненості. І це важливо", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Президент повідомив, що проводиться аналіз обсягів підтримки від кожного з партнерів: США, Європи, інших частин світу.

"Що незамінне, що можна замінити. Ми працюємо так, щоб українські позиції були захищені в будь-якому разі. І це одна з ключових умов для необхідної нам дипломатії – для правильної дипломатії, яка гарантуватиме Україні мир", - зазначив Зеленський.

Також він заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті та Курській операції.

Президент подякував усім українським воїнам на Донеччині, які відбивають штурми та контратакують.

 

Теги: #ставка #дрони #зеленський

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