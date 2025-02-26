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20:20 26.02.2025

Віцепрезидент США: Трамп нікому і нічим не поступився, він виконує роботу дипломата

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Віцепрезидент США: Трамп нікому і нічим не поступився, він виконує роботу дипломата

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, відповідаючи на критику щодо поступок на користь Росії у її війні проти України, заявив, що президент Дональд Трамп “ нікому і нічим не поступився”.

Під час першого засідання кабінету міністрів у середу Венс зазначив, що адміністрація не буде вести переговори щодо миру публічно, з американськими ЗМІ.

“Президент збирається робити це приватно з президентом Росії, з президентом України та з іншими лідерами. Я думаю, що це має відбуватися саме так. Я просто хочу відповісти на деяку критику, яку я бачив на адресу адміністрації з цього приводу того, що кожного разу, коли президент займається дипломатією, ви звинувачуєте його в тому, що він поступився Росії. Він нікому і нічим не поступився. Він виконує роботу дипломата”, - сказав Венс, спілкуючись із журналістами.

Теги: #війна #перемовини #сша

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