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19:54 26.02.2025

Десятки делегатів покинули засідання Ради ООН з прав людини під час виступу Росії

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Десятки делегатів покинули засідання Ради ООН з прав людини під час виступу Росії

Десятки високопосадовців, зокрема посли Франції, Німеччини та Великої Британії, залишили засідання Ради ООН з прав людини в Женеві під час виступу Росії на знак підтримки України, повідомляє агентство Reuters в середу.

"Наша підтримка України є залізною. Ми хочемо бачити справедливий і міцний мир відповідно до статуту ООН", - заявив посол Великої Британії в ООН і Світовій організації торгівлі Саймон Менлі (Simon Manley). "Україна має бути за столом переговорів", - додав він

Зазначається, що делегати вийшли із зала засідань, , як тільки промова представника РФ почалася.

"Якщо ми не відреагуємо на те, що сталося з Україною, ми відкриємо двері до розпаду фундаментальних принципів, на яких була заснована ООН", - заявив посол Франції Жером Боннафонт (Jerome Bonnafont).

США не представлені в Раді з прав людини ООН після рішення президента США Дональда Трампа вийти з цього органу, який є єдиною міжурядовою організацією, що захищає права людини.

Як повідомляє агентство, у своєму виступі на Раді заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Вершинін звинуватив Україну в "грубому порушенні фундаментальних прав людини", звинувативши її в русофобії. "Забезпечення прав і свобод людини несумісне з подвійними стандартами", - додав Вершинін.

У відповідь представниця України розкритикувала Росію за нехтування міжнародним правом.

"Агресор повинен бути покараний, агресія не повинна бути винагороджена", - заявила заступник міністра закордонних справ України Мар'яна Беца.

Після свого виступу вона заявила агентству Reuters, що не повинно бути двосторонніх переговорів з Росією.

"ЄС повинен бути присутнім і США. Нічого про Україну без України", - сказала вона, додавши, що Україна потребує чітких гарантій безпеки.

 

Теги: #дипломати #оон #демарш #рф

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