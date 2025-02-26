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19:40 26.02.2025

Кабмін ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди з США про копалини - Шмигаль

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Кабмін ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди з США про копалини - Шмигаль

Кабінет міністрів України ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди зі США про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови України, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Незабаром Україна зробить важливий крок в межах реалізації Плану перемоги. Буде підписана угода зі Сполученими Штатами Америки про створення Інвестиційного фонду відбудови... Сьогодні уряд ухвалює рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та Сполученими Штатами", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в середу.

За словами прем‘єра, в результаті роботи переговорних команд ця угода стала значно кращою.

"В угоді більше немає ані боргу у 500 мільярдів доларів або будь-якого іншого. Більше немає несправедливого пункту про те, що за кожен 1 долар нової допомоги Україна має віддавати 2 долари. Немає несправедливих позицій, що фонд належатиме тільки одній Америці, тепер мова йде про спільне володіння фондом – України та Америки", - додав він.

Шмигаль зазначив, що загалом угода матиме шість ключових позицій

Перше — Україна та США створюють Інвестиційний фонд відбудови, який буде спільною власністю та спільно управлятиметься урядами обох наших країн.

Друге — українські надра та ресурси залишаються українськими, вони не передаються ні у власність США, ні будь-кому іншому.

Третє — Україна буде вносити до Фонду 50% майбутніх надходжень від своїх природно-ресурсних активів.

Четверте — США робитимуть внески до Фонду у вигляді коштів, фінансових інструментів та інших активів, критично важливих для відбудови України.

П’яте — зібрані Фондом кошти будуть інвестуватися виключно в проекти відбудови України. Фактично йдеться про Фонд для майбутніх поколінь українців.

"Шосте, ще один важливий акцент — в угоді враховані наші зобов'язання в межах євроінтеграційного процесу. Тобто жодних протиріч і суперечностей з нашими євроінтеграційними зобов’язаннями не виникатиме. Таким чином в результаті підписання угоди Україна отримує подвійну вигоду", - додав прем‘єр.

Теги: #україна #угода #уряд #сша

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