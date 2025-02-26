Запорізька ОВА: Після авіаударів ворога по Гуляйполю під завалами будинків можуть бути люди

Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Російські окупанти завдали як мінімум три авіаудари по Гуляйполю (Запорізька обл.), зруйновано будинки, попередньо, під завалами можуть знаходитися люди, повідомив у середу начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Росіяни щонайменше тричі вдарили авіабомбами по прифронтовому місту. Зруйновані будівлі. Попередньо, під завалами можуть знаходитися люди", - дописав Федоров у Телеграмі.

За його словами, на місці влучань фахівці ДСНС проводять аварійно-рятувальні роботи.

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