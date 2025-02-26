Запорізька ОВА: Після авіаударів ворога по Гуляйполю під завалами будинків можуть бути люди
Російські окупанти завдали як мінімум три авіаудари по Гуляйполю (Запорізька обл.), зруйновано будинки, попередньо, під завалами можуть знаходитися люди, повідомив у середу начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"Росіяни щонайменше тричі вдарили авіабомбами по прифронтовому місту. Зруйновані будівлі. Попередньо, під завалами можуть знаходитися люди", - дописав Федоров у Телеграмі.
За його словами, на місці влучань фахівці ДСНС проводять аварійно-рятувальні роботи.
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