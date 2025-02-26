САП домоглася відсторонення від займаної посади заступника голови КМДА

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання антикорупційних органів про відсторонення від займаної посади заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА), повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"У межах досудового розслідування встановлено, що на території Києва з 2019 року по лютий 2025 року діяла злочинна організація, яка складалася з колишніх та чинних службових осіб Київської міської ради (КМР) і Київської міської державної адміністрації (КМДА)… Злочинна організація, використовуючи службові повноваження, посади та зв’язки її учасників, встановила контроль над деякими питаннями земельної, бюджетної та інвестиційної сфер у місті Києві", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в середу.

За інформацією САП, злочинною діяльністю в різні періоди часу займалися заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень, голова та член постійної комісії КМР з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, перший заступник та заступник директора комунальних підприємств, четверо інших осіб, які через особисті ділові зв’язки та можливості забезпечували досягнення цілей і завдань злочинної організації.

"Один із заступників голови КМДА, будучи членом злочинної організації, цілеспрямовано використовував свої службові повноваження як інструмент для досягнення злочинних цілей. Він здійснював контроль і координацію діяльності посадовців Департаменту земельних ресурсів та підпорядкованого комунального підприємства "Київський інститут земельних відносин" (КП "КІЗВ"), забезпечуючи ухвалення ними рішень в інтересах злочинної організації. Крім того, він забезпечував подання до Київської міської ради проєктів рішень, необхідних для реалізації корупційних схем та зміцнення впливу організації", - йдеться у повідомленні.

У повідомленні САП не називається ім’я особи, але, як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", мова йде про Петра Оленича.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255 КК України (у редакції Закону від 04.06.2020 № 671-ІХ) та ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28 – ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою запобігання подальшій протиправній поведінці підозрюваного стороною обвинувачення подано клопотання про його відсторонення від займаної посади.

Вищий антикорупційний суд підтримав позицію САП і НАБУ та прийняв рішення про відсторонення згаданого посадовця від посади строком на 2 місяці.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, на причетність до вчинення тяжких та особливо тяжких корупційних злочинів перевіряється широке коло осіб.