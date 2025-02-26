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18:26 26.02.2025

Прем'єр Португалії: Мир передбачає гарантії безпеки для України, залучення Європи та трансатлантичних партнерів

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Прем'єр Португалії: Мир передбачає гарантії безпеки для України, залучення Європи та трансатлантичних партнерів

Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру у середу провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої подякував Україні за її вклад у безпеку Європу та підтвердив тверду підтримку "на всіх фронтах".

"Я щойно розмовляв з президентом Зеленським. Я подякував йому за все, що український народ зробив для Європи, і підтвердив нашу тверду підтримку на всіх фронтах. Справедливий і тривалий мир передбачає ефективні гарантії безпеки для України, залучення Європи та трансатлантичних партнерів", - написав він у соіцмережі Х.

Теги: #португалія

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