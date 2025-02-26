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17:16 26.02.2025

У проєкті угоди з США немає $350 млрд боргу, ми не боржники – Зеленський

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У проєкті угоди з США немає $350 млрд боргу, ми не боржники – Зеленський
Фото: https://www.president.gov.ua/

Україна не нестиме боргових зобов'язань за вже надану США допомогу згідно з новим проєктом угоди про розробку корисних копалин, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Щодо угоди. Кінцевий варіант оцінюють дуже непогано наші урядовці. Рекомендують, що він може працювати… Головне для мене було, що ми не є боржниками. І незважаючи, що де звучить в медіа, в угоді немає ні 500 мільярдів боргу, ні 350, ні 100 мільярдів. Тому що це було би несправедливо, я вважаю, по відношенню до нас. Бо, як я і говорив раніше, не було такої домовленості раніше. А тому нема про що говорити з точки зору цієї тематики", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами в середу в Києві.

При цьому глава держави повідомив, що ще не бачив кінцевого варіанту проєкту угоди, але найголовніше для нього було, щоб будь-які фінансові зобов'язання в ній стосувалися лише допомоги, яка буде надаватися у майбутньому.

"Вся ця угода про загальні засади і про добру волю створення фонду, який буде наповнюватись 50% від майбутнього. Але оскільки фактично поки немає реального фонду, тобто нічого не може наповнюватися, без наступної угоди воно так не буде діяти. Тому там потрібно наступні кроки - ратифікувати", - сказав президент.

Також, за його словами, між першим і другим кроками "ми повинні зрозуміти, де ми зі Сполученими Штатами Америки" стосовно гарантій безпеки для України.

"Тому я вважаю, що наша зустріч з президентом Трампом одна або це буде складова різних зустрічей на рівні різних наших представників після цієї зустрічі - це важливо. Ми всі повинні зрозуміти, що не буде просто ceasefire (припинення вогню – ІФ-У), а у України немає гарантій безпеки. Дивіться, так воно не буде, буде тільки так: закінчення війни так, що ми знаємо, що завтра вона не починається", - сказав Зеленський.

Теги: #угода #зеленський #сша

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