Рада визнала результати навчання, здобутих громадянами України за кордоном - нардеп

Верховна Рада визнала результати навчання, здобутих громадянами України за кордоном, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція “Голос”) у соціальної мережі Телеграм.

За його словами, відповідний закон №12375 у цілому підтримали 282 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Нардепи внесли зміни до ст. 6 закону "Про повну загальну середню освіту".

Закон формалізує право громадян України на визнання результатів навчання, здобутих ними шляхом формальної та/або неформальної освіти у суб’єктів освітньої діяльності, що розташовані за кордоном (крім держави, визнаної Верховною Радою державою агресором або державою-окупантом).