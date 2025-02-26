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14:33 26.02.2025

Рада визнала результати навчання, здобутих громадянами України за кордоном - нардеп

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Рада визнала результати навчання, здобутих громадянами України за кордоном - нардеп

Верховна Рада визнала результати навчання, здобутих громадянами України за кордоном, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція “Голос”) у соціальної мережі Телеграм.

За його словами, відповідний закон №12375 у цілому підтримали 282 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Нардепи внесли зміни до ст. 6 закону "Про повну загальну середню освіту".

Закон формалізує право громадян України на визнання результатів навчання, здобутих ними шляхом формальної та/або неформальної освіти у суб’єктів освітньої діяльності, що розташовані за кордоном (крім держави, визнаної Верховною Радою державою агресором або державою-окупантом).

Теги: #навчання #верховна_рада

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