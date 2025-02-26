Україна і США випрацювали остаточний варіант Угоди про встановлення правил та умов Інвестфонду відбудови України - Шмигаль

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна і США фактично випрацювали остаточний варіант Угоди про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови України.

"Ми не розглядаємо підписання будь-яких угод без гарантій безпеки. І, звісно ж, протягом двох тижнів, інтенсивно опрацьовуючи між урядами США і України угоду про нашу економічну співпрацю, ми фактично випрацювали остаточний варіант. Станом на сьогодні ця угода називається "Угодою про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови України", - сказав Шмигаль в ефірі національного телемарафону в середу.

За його словами, це попередній договір, який передбачає юридичну дію і майбутнє створення Інвестиційного фонду відбудови України, де і Україна і США будуть на рівних управляти і наповнювати його.

Ця угода передбачає низку положень, зокрема, прем'єр наголосив, що "угода напряму прив'язана до гарантій безпеки".

"Ні президент, ні уряд України не будуть розглядати цю угоду і її підписання у відриві від гарантій безпеки для України. Відповідно, в цій попередній угоді пункт №10 говорить про те, що ця угода про Фонд "становить невід'ємний елемент архітектури двосторонніх і багатосторонніх угод, а також конкретних кроків для встановлення тривалого миру, зміцнення економічно-безпекової стійкості і відображення цілей, визначених в преамбулі до цієї угоди. І уряд США підтримує зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для створення тривалого миру", - додав Шмигаль.

Прем'єр додав, що для України гарантії безпеки, фактично є Планом перемоги президента України: вступ в НАТО, або інші сильні гарантії безпеки; підтримка фронту і пакет стримування; економічна співпраця, щодо якої йдуть перемовини з США І ЄС; подальший захист європейських кордонів і участь українського контингенту в здійсненні такого захисту.

"Угода підготовлена. Сьогодні уряд буде розглядати текст цієї угоди, уповноважувати міністрів для подальшого підписання під час перемовин президентів України і США щодо гарантій безпеки", - розказав він.

Шмигаль підкреслив, що США в угоді визнають внесок України зміцнення міжнародного миру і безпеки "добровільно відмовившись від третього за величиною у світі арсеналу ядерної зброї", посилаючись на Будапештський меморандум.

Також в угоді йде мова про встановлення правил та умов Інвестфонду відбудови України з метою поглиблення партнерства між країнами, спільну діяльність для відновлення України.

"Це частина наших майбутніх доходів, що дуже важливо, а не існуючих чи попередніх. Ця угода про майбутнє. Майбутні доходи, отримані Україною від ренти, або ліцензій на корисні копалини, від дивідендів на об'єкти інфраструктури, яка використовується для транспортування або видобування відповідних корисних копалин. Внесок України буде 50% від таких доходів. США зі своєї сторони будуть робити відповідні внески", - розказав прем'єр.

Він підкреслив, що Фонд буде інвестувати ці кошти в розвиток, відновлення і безпеку України, а реінвестовані доходи, які вносяться в Фонд, будуть повторно інвестуватися.

Серед іншого, Шмигаль заявив, що управління Фондом буде спільне урядами України і США, а рішення будуть прийматися за згодою обох учасників.

Прем'єр також повідомив, що після підписання Попередньої угоди про встановлення правил та умов Інвестфонду відбудови України розпочнеться робота над наступною угодою безпосередньо про Інвестиційний фонд.