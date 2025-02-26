Рада не підтримала запрошення до парламенту учасників переговорів щодо угоди про мінерали

Верховна Рада не підтримала вимогу фракцій “Європейська солідарність” та “Голос” запросити до парламенту представників уряду, які беруть участь в переговорах про угоду про мінерали, повідомила співголова фракції “Європейська солідарність” Ірина Геращенко.

“ВР відмовилася запросити до парламенту представників уряду, які беруть участь в переговорах про майбутню угоду про надра”, - написала Геращенко у Телеграм.

За ії словами, лише 114 нардепів підтримали цю пропозицію на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.