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11:27 26.02.2025

Вночі було атаковано російський морський порт в Туапсе

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Вночі було атаковано російський морський порт в Туапсе

Вночі було атаковано російський морський порт в Туапсе (Краснодарський край), що відіграє важливу роль у забезпеченні логістичних можливостей армії РФ, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України Андрій Коваленко.

"Ворог повідомив про атаку на морський порт в Туапсе Краснодарського краю. Це один із ключових вантажних портів рф на Чорному морі", - написав Коваленко у телеграм у середу.

Він зазначив, що в порту Туапсе є нафтоналивний термінал – один із найбільших у Росії. "Через порт транспортується нафта та нафтопродукти, що робить його важливим для енергетичної галузі рф. Порт обробляє значні обсяги вугілля, мінеральних добрив, металопродукції та зернових", - додав Коваленко.

Він також наголосив, що порт у Туапсе "є логістичним хабом, який зв’язаний із залізничною мережею, що дозволяє транспортувати вантажі з центральних та південних регіонів рф. Він використовується для перевезення техніки, боєприпасів та пального для військових потреб. Забезпечує матеріально-технічне постачання кораблів Чорноморського флоту, зокрема тих, що задіяні у війні проти України".

Теги: #атака #туапсе #порт

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