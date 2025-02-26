Події

11:27 26.02.2025

Внаслідок ворожої атаки на Київщині загинуло двоє людей, ще двоє поранено

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Внаслідок ворожої атаки на Київщині загинуло двоє людей, ще двоє поранено
Фото: Київська обласна прокуратура

Внаслідок атаки дронами в Бучанському районі Київщини загинуло двоє людей, ще двоє поранено, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Ввечері 25 лютого 2025 року російські військові атакували БпЛА Київщину. Внаслідок атаки загинуло двоє людей. Ще двоє отримали осколкові поранення", - йдеться в повідомленні відомства в Телеграм-каналі в середу.

За даними прокуратури, в Бучанському районі пошкоджено приватні житлові будинки, один з яких повністю зруйновано, квартири у багатоповерхівках, гаражі та автомобілі.

Бучанською та Києво-Святошинською окружними прокуратурами розпочато кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів, у тому числі, що призвели до загибелі людини (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)

Теги: #атака_бпла_рф #загиблі #київська_область

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