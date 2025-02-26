УЧХ та Всесвітня продовольча програма забезпечують продуктовими наборами мешканців Херсонщині

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Український Червоний Хрест (УЧХ) та Всесвітня продовольча програма (ВПП) протягом двох років забезпечили продуктовими наборами понад 350 тис. мешканців Херсонської області.

"У лютому 2023 року на Херсонщині розпочала роботу Всесвітня продовольча програма. Спільно з волонтерами Українського Червоного Хреста за цей час було видано 350 500 продуктових наборів. Спочатку допомога надходила мешканцям сіл Білозерської громади, а після підриву Каховської ГЕС та спричиненого ним підтоплення – і жителям Херсона", - повідомив УЧХ у Фейсбуці.

З 2024 року й донині основна увага зосереджена на підтримці літніх людей віком від 60 років та осіб з інвалідністю, які попри постійні обстріли з боку армії російського агресора залишаються у Херсоні.

"Перша видача продуктової допомоги відбулася 15 лютого 2023 року. У лютому ми роздали 1800 наборів, і з кожним місяцем ця кількість зростала. Наприкінці 2023 року ми видавали вже 11 500 наборів щомісяця, а у грудні 2024 року – 21 000", - розповіла координаторка проєкту ВПП у Херсонській обласній організації Українського Червоного Хреста Світлана Щербина.

Одним із найбільших викликів у цій діяльності є безпекова ситуація у Херсоні та області, яка залишається складною через постійні обстріли з боку російських військ. Проте, попри небезпеку, люди повертаються до міста, а списки мешканців, які потребують підтримки, постійно оновлюються. Завдяки співпраці ВПП та УЧХ тисячі людей отримують необхідні продукти, що допомагають їм вижити в умовах війни.

"Бенефіціари дуже чекають ці продуктові набори, вже на наступний місяць після видачі нам телефонують та питають, чи ми про них не забули і коли приїдемо", -зауважив дистриб’ютор з видачі гуманітарної допомоги проєкту ВПП Херсонської обласної організації УЧХ Сергій Томков.

Джерело:https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/posts/pfbid02TjkjnPvaz4oQi971SxgM463Mt7HpQ9T5BZSt7YRhkPm6SFrNd1JZ8WoNZ2JkQjkXl?locale=uk_UA