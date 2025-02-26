Міністр фінансів Франції: Британія, ФРН, Франція та інші європейські країни готові відправити війська як гаранти перемир'я

Відправити війська в Україну готові Велика Британія, Німеччина, Франція та інші країни Європи для забезпечення перемир'я, повідомив міністр Франції Ерік Ломбард, передає Вloomberg.

"Велика Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни готові відправити війська, щоб гарантувати перемир'я", - сказав він в інтерв'ю Bloomberg Television у Кейптауні, де він бере участь у зустрічі керівників фінансів "Групи двадцяти".

"Якщо ми хочемо, щоб припинення вогню дотримувалися, нам потрібна підтримка США", - сказав він у середу. "Я вважаю, що американці погодилися це зробити", - додав він.