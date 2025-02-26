Події

06:10 26.02.2025

Ворожі кораблі в Чорному морі відсутні – ВМС ЗСУ

1 хв читати

Жодного ворожого корабля в Чорному морі станом на 6:00 середи не зафіксовано, в Азовському морі ворожі кораблі також відсутні, в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України

За добу в інтересах РФ прохід окупованою Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – жодного судна; до Азовського моря - 2 судна, які рухались з протоки Босфор.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/11765

Теги: #війна #флот #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:35 25.02.2025
Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 176 одиниць живої сили - Генштаб

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 176 одиниць живої сили - Генштаб

22:30 25.02.2025
З початку доби Сили оборони відбили 90 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 90 ворожих атак - Генштаб

22:13 25.02.2025
Сухаревський: сто відсотків дронів, які летять по російській території – українського виробництва

Сухаревський: сто відсотків дронів, які летять по російській території – українського виробництва

20:02 25.02.2025
Угорщина наполягає на гарантіях щодо переговорів про транзит газу через Україну

Угорщина наполягає на гарантіях щодо переговорів про транзит газу через Україну

12:22 25.02.2025
Чисельність населення на підконтрольній території України сягає близько 31,5 млн людей

Чисельність населення на підконтрольній території України сягає близько 31,5 млн людей

10:51 25.02.2025
Третина компаній-членів ЄБА очікує завершення бойових дій у 2025р

Третина компаній-членів ЄБА очікує завершення бойових дій у 2025р

08:10 25.02.2025
Війська РФ за добу втратили 1300 осіб та 140 од. техніки - Генштаб

Війська РФ за добу втратили 1300 осіб та 140 од. техніки - Генштаб

05:36 25.02.2025
Росіяни попередньо запустили ракети з району Енгельса – Повітряні сили

Росіяни попередньо запустили ракети з району Енгельса – Повітряні сили

03:33 25.02.2025
Рязанський НПЗ у РФ зупинив роботу після ударів дронів – ЗМІ

Рязанський НПЗ у РФ зупинив роботу після ударів дронів – ЗМІ

22:45 24.02.2025
Трамп: головне - зупинити війну, будь то припинення вогню або прямий перехід до угоди

Трамп: головне - зупинити війну, будь то припинення вогню або прямий перехід до угоди

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Обмеження е/е для промспоживачів у середу заплановано всього на три вечірні години доби – "Укренерго"

Кабмін продовжив дію відстрочок заброньованих працівників до 31 березня – Шмигаль

У Краматорську 14 поранених внаслідок російської атаки, з них 4 дітей - Нацполіція

Противник найбільш активний на покровському та курському напрямках

Повітряні сили ЗСУ: минулої ночі збито 6 крилатих ракет та 133 ворожих БпЛА

ОСТАННЄ

Сили оборони вразили за добу 17 районів зосередження окупантів - Генштаб

Упродовж доби зафіксовано 98 бойових зіткнень

Одна людина травмована внаслідок ворожих обстрілів в передмісті Херсона - МВА

Один цивільний отримав поранення внаслідок ворожої атаки на Степногірськ

Одна людина загинула і дві травмовано внаслідок атаки БпЛА в Бучанському районі

Окупанти втратили впродовж доби 1170 військовослужбовців

26 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

Віце-президент США піддав критиці стратегію Зеленського у стосунках з адміністрацією Трампа – ЗМІ

Реальна вартість військової допомоги США Україні значно менша ніж декларує уряд США - експерти

Ми очікуємо, що 30% українців повернуться, — Чернишов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА