Ворожі кораблі в Чорному морі відсутні – ВМС ЗСУ

Жодного ворожого корабля в Чорному морі станом на 6:00 середи не зафіксовано, в Азовському морі ворожі кораблі також відсутні, в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України

За добу в інтересах РФ прохід окупованою Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – жодного судна; до Азовського моря - 2 судна, які рухались з протоки Босфор.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/11765