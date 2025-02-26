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00:04 26.02.2025

Зеленський планує відвідати з візитом США 28 лютого - ЗМІ

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Президент України планує відвідати Вашингтон у п'ятницю, 28 лютого, повідомляє Sky News, посилаючись, зокрема на президента США Трампа.

"Президент США повідомив журналістам, що Володимир Зеленський "приїде з візитом у п'ятницю", і сказав, що президент України "хотів би підписати зі мною угоду про корисні копалини", - цитує Трампа.

"Говорячи загалом про мирні переговори, Трамп сказав, що миротворчі війська будуть потрібні Україні "в тій чи іншій формі", - повідомляє Sky News

Джерело: https://x.com/SkyNews/status/1894491533237252417

https://news.sky.com/story/trump-putin-zelenskyy-ukraine-russia-invasion-attack-anniversary-war-peace-talks-moscow-kremlin-live-sky-news-latest-12541713

Теги: #візит #сша #президент

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