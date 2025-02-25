Події

21:14 25.02.2025

Зеленський зустрівся з парламентарями з глобальної мережі парламентської підтримки України

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Зеленський зустрівся з парламентарями з глобальної мережі парламентської підтримки України
Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський у вівторок зустрівся з парламентарями з глобальної мережі парламентської підтримки України.

"Ми збудували дипломатичні контакти на всіх рівнях – від лідерів і парламентів до медіа та багатьох громадських організацій. Все це заради того, щоб вистояти в цій війні і щоб завершити її достойно – саме так, як заслуговують наші люди, український народ", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

Він зазначив, що кожна країна, яка допомагає зараз Україні, насправді допомагає собі, "щоб зберегти світовий порядок, у якому людське життя має значення".

 

Теги: #парламентарії #зустріч #зеленський

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