Зеленський зустрівся з парламентарями з глобальної мережі парламентської підтримки України

Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський у вівторок зустрівся з парламентарями з глобальної мережі парламентської підтримки України.

"Ми збудували дипломатичні контакти на всіх рівнях – від лідерів і парламентів до медіа та багатьох громадських організацій. Все це заради того, щоб вистояти в цій війні і щоб завершити її достойно – саме так, як заслуговують наші люди, український народ", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

Він зазначив, що кожна країна, яка допомагає зараз Україні, насправді допомагає собі, "щоб зберегти світовий порядок, у якому людське життя має значення".