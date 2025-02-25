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20:38 25.02.2025

Президенти Польщі та Латвії обговорили питання безпеки та припинення агресії РФ проти України

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Президенти Польщі та Латвії обговорили питання безпеки та припинення агресії РФ проти України

Зустріч президентів Польщі та Латвії Анджея Дуди та Едгарса Рінкевичса відбулася у Варшаві у вівторок, головною її темою стало припинення агресії РФ проти України та досягнення тривалого миру, який забезпечить безпеку й іншим країнам, повідомляє Polska Agencja Prasowa у вівторок.

Дуда підкреслив, що найважливішими темами переговорів є поточна міжнародна ситуація, включно з міжнародними переговорами, які, на його думку, є попередніми до мирних переговорів щодо війни в Україні, а також безпека східного флангу НАТО. "Найважливіше – зупинити гибель людей, припинити російську агресію та досягти міцного миру, який забезпечить безпеку не лише для України, а й для інших країн, у тому числі для нас, східного флангу НАТО", - сказав голова Польської держави.

За його словами, поточні переговори, які ведуть адміністрація США і президент Дональд Трамп, фактично є підготовкою до майбутніх переговорів і спрямовані на припинення триваючої війни. "Сподіваюся, що це будуть реальні переговори між Росією та Україною, які припинять російську агресію і які відбудуться за участю Сполучених Штатів, тому що зараз цим керує президент Дональд Трамп", - сказав Дуда.

Він додав, що "для України на столі є різні пропозиції".

Рінкевичс зазначив, що в спільних інтересах Європи, щоб Україна залишалася сильною державою. "Мир має бути справедливим і міцним. Звичайно, це легко сказати, але його буде важко досягти", - визнав він.

Голова Латвійської держави додав, що навіть після досягнення мирної угоди європейським країнам доведеться постійно зміцнювати свою безпеку, і зазначив, що Латвія, як і Польща, багато витрачає на оборону, при цьому зазначив, що не варто "жонглювати відсотками, адже важлива реальна обороноздатність". Він також підкреслив, що витрати на оборону повинні бути виключені з процедури надлишкового дефіциту.

Рінкевичс також висловив сподівання, що країни НАТО домовляться про новий рівень витрат у 3,5% ВВП. "Це той рівень, який потрібно обговорювати. Ті країни, яким загрожує пряма загроза, повинні думати про збільшення витрат на оборону", - сказав він.

Обох лідерів також запитали про конкуруючу пропозицію ЄС із пропозицією адміністрації США щодо співпраці з Україною у розробці її родовищ рідкісних корисних копалин та розподілу прибутків, пов’язаних у публічній дискусії з можливими гарантіями безпеки для України.

"Насамперед Україні доведеться визначитися, тому що ні для кого не секрет, що йдеться не лише про те, щоб запропонувати Україні черпати чи співчерпати її природні ресурси, а й про те, що буде запропоновано Україні натомість. Пам’ятаймо, що все це відбувається в контексті мирних переговорів і того, що ховається за цими мирними переговорами, і з нашої точки зору надзвичайно важливо, щоб вони привели до міцного миру, який забезпечить існування суверенної та незалежної української держави… Питання в тому, хто дасть Україні кращі гарантії безпеки", – сказав Дуда.

Рінкевичс погодився з ним і підкреслив, що саме Україна вирішує, з ким і яку угоду укладати. "По-друге, конкуренція — це здорово", — додав він.

 

Теги: #польща #україна #безпека #латвія

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