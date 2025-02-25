Події

20:28 25.02.2025

Президент Європейської ради зустрівся з прем'єром Угорщини

1 хв читати
Президент Європейської ради зустрівся з прем'єром Угорщини
Фото: https://x.com/antoniocostapm

Президент Європейської ради Антоніу Кошта зустрівся з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном у Будапешті напередодні спеціального засідання Євроради 6 березня.

"Радий повернутися до Будапешту, зустрітися з прем'єр-міністром Віктором Орбаном та підготувати Спеціальну Європейську Раду 6 березня. У ці складні часи збереження європейської єдності є як ніколи важливим", - дописав Кошта у соцмережі Х у вівторок.

Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що група європейських лідерів вирушить до Лондона в неділю, 2 березня, щоб обговорити спільні плани щодо оборони та безпеки, повідомляє Politico. Туск заявив, що Єврокомісія готує оборонний пакет, деталі якого будуть оголошені на спеціальному саміті лідерів Європейського Союзу, запланованому на 6 березня.

Раніше у вівторок Коста оголосив про відеоконференцію європейських лідерів у середу вранці напередодні спеціального саміту, на якому буде проведено звіт про візит президента Франції Еммануеля Макрона в понеділок до Вашингтона.

 

Теги: #угорщина #європа #зустріч

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:14 25.02.2025
Зеленський зустрівся з парламентарями з глобальної мережі парламентської підтримки України

Зеленський зустрівся з парламентарями з глобальної мережі парламентської підтримки України

20:31 25.02.2025
Шмигаль: Словаччина підтримує вступ України в ЄС, напруженість з Угорщиною буде вирішена на нашому шляху до європейського членства

Шмигаль: Словаччина підтримує вступ України в ЄС, напруженість з Угорщиною буде вирішена на нашому шляху до європейського членства

20:14 25.02.2025
Представники фармринку зустрілись з Верещук: Обговорили ризики нового регулювання

Представники фармринку зустрілись з Верещук: Обговорили ризики нового регулювання

19:34 25.02.2025
Ландсбергіс: Україна має бути готовою розробити з Європою власну угоду щодо миру, і бути готовими відкинути угоду Трампа, якщо та буде погана

Ландсбергіс: Україна має бути готовою розробити з Європою власну угоду щодо миру, і бути готовими відкинути угоду Трампа, якщо та буде погана

18:20 25.02.2025
Умєров зустрівся з делегацією міжнародного об’єднання парламентарів United for Ukraine, обговорили плани на 2025р

Умєров зустрівся з делегацією міжнародного об’єднання парламентарів United for Ukraine, обговорили плани на 2025р

17:41 25.02.2025
Велика Британія планує на 2 березня зустріч європейських лідерів для обговорення України та оборони - ЗМІ

Велика Британія планує на 2 березня зустріч європейських лідерів для обговорення України та оборони - ЗМІ

21:45 24.02.2025
Сибіга: У санкційній політиці настав час переходити від заморожування до конфіскації

Сибіга: У санкційній політиці настав час переходити від заморожування до конфіскації

21:03 24.02.2025
Україна очікує отримати внутрішній ринок для роумінгу в Європі в найближчі місяці - Федоров

Україна очікує отримати внутрішній ринок для роумінгу в Європі в найближчі місяці - Федоров

20:38 24.02.2025
Україні важливо зберегти добросусідські відносини і режим вільної торгівлі з ЄС – міністр агрополітики

Україні важливо зберегти добросусідські відносини і режим вільної торгівлі з ЄС – міністр агрополітики

20:27 24.02.2025
Україна може доєднатися до європейської угоди про спільні закупівлі ліків – Ляшко

Україна може доєднатися до європейської угоди про спільні закупівлі ліків – Ляшко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Обмеження е/е для промспоживачів у середу заплановано всього на три вечірні години доби – "Укренерго"

Кабмін продовжив дію відстрочок заброньованих працівників до 31 березня – Шмигаль

У Краматорську 14 поранених внаслідок російської атаки, з них 4 дітей - Нацполіція

Противник найбільш активний на покровському та курському напрямках

Повітряні сили ЗСУ: минулої ночі збито 6 крилатих ракет та 133 ворожих БпЛА

ОСТАННЄ

Польща проводить переобладнання цивільних аеропортів під воєнні завдання

Стан Папи Франциска стабільний, він продовжує лікування, повідомили у Ватикані

У Румунії повідомляють про 13 тис. українців, які незаконно потрапили в країну у 2024 році

Зеленський повідомив про підготовку деяких форматів з партнерами

Україна та США узгодили деталі договору про надра

Перші аукціони на послуги з розмінування агроземель за заявками 2025р обсягом 28,1 млн грн пройдуть в березні

Президенти Польщі та Латвії обговорили питання безпеки та припинення агресії РФ проти України

Через удар ворожого дрона по селу на Харківщині поранено мирного мешканця

Польща переобладнає цивільні аеропорти під військові завдання

Макрон провів розмову зі Стармером і Зеленським

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА