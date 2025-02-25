Президент Європейської ради зустрівся з прем'єром Угорщини

Фото: https://x.com/antoniocostapm

Президент Європейської ради Антоніу Кошта зустрівся з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном у Будапешті напередодні спеціального засідання Євроради 6 березня.

"Радий повернутися до Будапешту, зустрітися з прем'єр-міністром Віктором Орбаном та підготувати Спеціальну Європейську Раду 6 березня. У ці складні часи збереження європейської єдності є як ніколи важливим", - дописав Кошта у соцмережі Х у вівторок.

Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що група європейських лідерів вирушить до Лондона в неділю, 2 березня, щоб обговорити спільні плани щодо оборони та безпеки, повідомляє Politico. Туск заявив, що Єврокомісія готує оборонний пакет, деталі якого будуть оголошені на спеціальному саміті лідерів Європейського Союзу, запланованому на 6 березня.

Раніше у вівторок Коста оголосив про відеоконференцію європейських лідерів у середу вранці напередодні спеціального саміту, на якому буде проведено звіт про візит президента Франції Еммануеля Макрона в понеділок до Вашингтона.