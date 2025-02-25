Через удар ворожого дрона по селу на Харківщині поранено мирного мешканця

У вівторок ЗС РФ вдарили FPV-дроном по с. Кутьківка Купʼянського району Харківської області, поранено мирного мешканця.

"Отримав поранення 55-річний чоловік. Пошкоджено приватні домоволодіння", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Правоохоронці також задокументували наслідки влучання російського FPV-дрону по с. Петро-Іванівка Купʼянського району, що відбулося ввечері 24 лютого. Через цей удар поранено мирну мешканку. Пошкоджено приватний житловий будинок.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).