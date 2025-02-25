В ОП обговорили посилення підтримки України в країнах Африки з керівниками дипмісій

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Брусило провів координаційну нараду з керівниками закордонних дипломатичних установ України в країнах Африки, на якій особливу увагу приділили важливості посилення підтримки України на Африканському континенті для просування українських ініціатив на міжнародних форумах щодо глобальної та продовольчої безпеки, повідомляється на сайті Офісу у вівторок.

"Африканський континент є важливим гравцем на міжнародній арені, голос якого має значну вагу у глобальних процесах. Для України принципово важливо поглиблювати діалог з африканськими партнерами та спільно протистояти викликам, які загрожують міжнародному миру та стабільності", – сказав Брусило.

Під час наради обговорили, зокрема, перспективи поглиблення економічної співпраці в аграрному секторі, ІТ-технологіях та розвитку бізнес-зв’язків.

У зустрічі також узяли участь спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх і генеральний директор Директорату з питань зовнішньої політики та міжнародного військово-технічного співробітництва Офісу Президента Руслан Куроченко.