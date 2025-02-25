Жовква зустрівся з заступником генсека НАТО: членство в Альянсі залишається на порядку денному

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Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква провів зустріч із заступником Генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки Борисом Руге, за результатами якої наголосив, що стратегічний курс України на набуття повноправного членства в Північноатлантичному альянсі незмінний, повідомляється на сайті Офісу голови держави у вівторок.

"Членство України в НАТО залишається на порядку денному наших відносин. Це є найбільш надійною та найбільш ефективною з економічного погляду гарантією безпеки для України", – сказав Жовква.

За його словами, важливо зберегти єдність і продовжити спільну роботу в цьому напрямі, зокрема працювати на основі рішення Вашингтонського саміту про незворотність шляху України до Альянсу. Сторони також позитивно відзначили виконання інших рішень цього саміту. Жовква наголосив, що для України важлива їх повна реалізація та збільшення обсягів військової допомоги з боку держав – членів НАТО.

Окремо сторони обговорили сучасну архітектуру європейської безпеки та зміцнення її ролі на тлі нинішніх викликів.