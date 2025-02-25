Президент Латвії заявив про плани збільшення видатків на оборону до 5% ВВП

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс на зустрічі з польським президентом Анджеєм Дудою у Варшаві у вівторок заявив, що найближчими роками оборонний бюджет країни становитиме до 4% ВВП, а до 2028 року зросте до 5%.

"Латвія, як і Польща, витрачає великі кошти на оборону. Країна має намір досягти витрат на ці цілі на рівні 4% ВВП, а у 2028 році 5% ВВП", - сказав Рінкевичс, слова якого наводить агентство PAP.

При цьому латвійський президент наголосив, що "не варто жонглювати відсотками, оскільки важливі реальні оборонні можливості".

Рінкевичс висловив сподівання, що всі країни НАТО погодяться на новий рівень видатків щонайменше в 3,5% свого ВВП. "Це той рівень, який потрібно обговорювати. Тим країнам, яким загрожує пряма небезпека, потрібно подумати про збільшення видатків на оборону", - заявив президент Латвії.