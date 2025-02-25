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18:58 25.02.2025

Європейські лідери зустрінуться в Лондоні 2 березня для обговорення оборони - Туск

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Європейські лідери зустрінуться в Лондоні 2 березня для обговорення оборони - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що група європейських лідерів вирушить до Лондона в неділю, щоб обговорити спільні плани щодо оборони та безпеки, повідомляє Politico.

Туск заявив, що Єврокомісія готує оборонний пакет, деталі якого будуть оголошені на спеціальному саміті лідерів Європейського Союзу, запланованому на 6 березня.

Напередодні цієї зустрічі "ми будемо в Лондоні в неділю разом з нашими британськими друзями та групою лідерів, щоб обговорити ці спільні плани щодо оборони", - додав він.

"Я сподіваюся... що ця більша мобілізація Європи, як держав-членів, так і Європи в цілому, коли мова йде про фінансування оборони та безпеки, стане однозначним фактом", - сказав Туск після зустрічі з президентом Європейської ради Антоніу Кошта.

Раніше у вівторок Коста оголосив про відеоконференцію європейських лідерів у середу вранці напередодні спеціального саміту, на якому буде проведено звіт про візит президента Франції Еммануеля Макрона в понеділок до Вашингтона.

«Ми переживаємо вирішальний момент для України та європейської безпеки», — сказав Коста в пості в соціальних мережах, оголосивши про своє рішення скликати спеціальний саміт.

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер має зустрітися з Трампом у четвер. У вівторок він оголосив, що Сполучене Королівство збільшить витрати на оборону до 2,5 відсотка валового внутрішнього продукту з 2027 року.

Теги: #лондон #туск

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