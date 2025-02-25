Події

18:22 25.02.2025

Кабмін продовжив дію відстрочок заброньованих працівників до 31 березня – Шмигаль

2 хв читати
Кабмін продовжив дію відстрочок заброньованих працівників до 31 березня – Шмигаль

(доповнена)

Кабінет міністрів продовжив до 31 березня дію відстрочок заброньованих працівників, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"До 31 березня продовжуємо дію відстрочок заброньованих працівників. Таким чином підприємства матимуть час для підтвердження статусу критично важливого відповідно до оновлених критеріїв, а також для того, щоб перебронювати свій персонал", - написав Шмигаль в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у вівторок.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів постановою №1489 від 24 грудня автоматично подовжив на один місяць бронювання від мобілізації, що діяли станом на 19 грудня (коли було здійснено кібератаку на держреєстри), але не довше, ніж до 28 лютого 2025 року.

Наприкінці січня компанії-члени Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) звернулися до уряду України з проханням продовжити чинні бронювання на 2 місяці та змістити крайній термін оновлення критичності на 30 квітня.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, установлено, що відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобов’язаним рішеннями Міністерства економіки або засобами порталу "Дія" і строк дії яких не закінчився на день набрання зазначеними змінами є чинними до 31 березня 2025 року.

Передбачено, що державні органи мають переглянути у чотиримісячний строк прийняті рішення про визначення підприємств, установ, організацій критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Крім того, внесено зміни до постанови "Деякі питання бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час" щодо перебронювання засобами порталу "Дія" працівників підприємств, установ і організацій, які визначені або будуть визначені критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань в особливий період, до 1 квітня 2025 року, без застосування 72-х годинної верифікації.

Теги: #кабмін #шмигаль #відстрочка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:39 25.02.2025
Кабмін призначив Коновалову заступником міністра освіти і Кісь головою Нацфонду досліджень

Кабмін призначив Коновалову заступником міністра освіти і Кісь головою Нацфонду досліджень

18:28 25.02.2025
Для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5% в результаті індексації з 1 березня – Шмигаль

Для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5% в результаті індексації з 1 березня – Шмигаль

12:32 25.02.2025
Шмигаль про угоду щодо критичних мінералів: Україна обговорює із США можливість інвестфонду з внесками 50 на 50

Шмигаль про угоду щодо критичних мінералів: Україна обговорює із США можливість інвестфонду з внесками 50 на 50

19:51 24.02.2025
Шмигаль: Підтримка Генасамблеєю ООН української резолюції – важливий крок для відновлення дії міжнародного права

Шмигаль: Підтримка Генасамблеєю ООН української резолюції – важливий крок для відновлення дії міжнародного права

18:56 24.02.2025
Шмигаль: інтеграція України в Європу мусить прискоритися

Шмигаль: інтеграція України в Європу мусить прискоритися

11:21 24.02.2025
Шмигаль про 16-й пакет санкцій проти РФ: Європа вкотре демонструє дієву солідарність з Україною

Шмигаль про 16-й пакет санкцій проти РФ: Європа вкотре демонструє дієву солідарність з Україною

14:37 23.02.2025
На 4-й рік повномасштабної війни важливим залишається консолідація міжнародних партнерів України - Шмигаль

На 4-й рік повномасштабної війни важливим залишається консолідація міжнародних партнерів України - Шмигаль

17:32 21.02.2025
Уряд затвердив дорожню карту впровадження СТВ – голова Міндовкілля

Уряд затвердив дорожню карту впровадження СТВ – голова Міндовкілля

12:31 21.02.2025
Шмигаль: Сьогодні як ніколи важливо купувати саме українські товари

Шмигаль: Сьогодні як ніколи важливо купувати саме українські товари

19:58 20.02.2025
Шмигаль: Уряд готовий спільно з Адміністрацією США працювати для досягнення прагматичних і взаємовигідних результатів

Шмигаль: Уряд готовий спільно з Адміністрацією США працювати для досягнення прагматичних і взаємовигідних результатів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Краматорську 14 поранених внаслідок російської атаки, з них 4 дітей - Нацполіція

Противник найбільш активний на покровському та курському напрямках

Повітряні сили ЗСУ: минулої ночі збито 6 крилатих ракет та 133 ворожих БпЛА

Зустрічі Трампа з Зеленським та Путіним відбудуться "дуже скоро" – Білий дім

Війська РФ за добу втратили 1300 осіб та 140 од. техніки - Генштаб

ОСТАННЄ

Рада розширила можливості спецзакладів загальної середньої освіти для реабілітації осіб з особливими потребами та військовослужбовців

Умєров зустрівся з делегацією міжнародного об’єднання парламентарів United for Ukraine, обговорили плани на 2025р

СБС вразили ЗРК "Стріла-10М4" на Луганщині

Рада звільнила осіб, які перебували в місцях несвободи через агресію РФ, від сплати адмінзбору за оформлення паспорта

Міноборони ініціює укладання довгострокових контрактів з українськими виробниками озброєння

Умєров взяв участь у засіданні з представниками країн групи Е5, Нордично-Балтійської вісімки, Нідерландів, ЄС та НАТО

Під час випробувань САУ Zuzana у Словаччині стався вибух, поранено дві людини

У Краматорську 14 поранених внаслідок російської атаки, з них 4 дітей - Нацполіція

Мінкультури підтвердило "Кінокіт" і "Зеонбуд" статус критично важливих

Працівниця будинку культури на Донеччині отримала 15 років тюрми за держзраду

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА