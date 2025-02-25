Кабмін продовжив дію відстрочок заброньованих працівників до 31 березня – Шмигаль

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Кабінет міністрів продовжив до 31 березня дію відстрочок заброньованих працівників, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"До 31 березня продовжуємо дію відстрочок заброньованих працівників. Таким чином підприємства матимуть час для підтвердження статусу критично важливого відповідно до оновлених критеріїв, а також для того, щоб перебронювати свій персонал", - написав Шмигаль в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у вівторок.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів постановою №1489 від 24 грудня автоматично подовжив на один місяць бронювання від мобілізації, що діяли станом на 19 грудня (коли було здійснено кібератаку на держреєстри), але не довше, ніж до 28 лютого 2025 року.

Наприкінці січня компанії-члени Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) звернулися до уряду України з проханням продовжити чинні бронювання на 2 місяці та змістити крайній термін оновлення критичності на 30 квітня.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, установлено, що відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобов’язаним рішеннями Міністерства економіки або засобами порталу "Дія" і строк дії яких не закінчився на день набрання зазначеними змінами є чинними до 31 березня 2025 року.

Передбачено, що державні органи мають переглянути у чотиримісячний строк прийняті рішення про визначення підприємств, установ, організацій критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Крім того, внесено зміни до постанови "Деякі питання бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час" щодо перебронювання засобами порталу "Дія" працівників підприємств, установ і організацій, які визначені або будуть визначені критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань в особливий період, до 1 квітня 2025 року, без застосування 72-х годинної верифікації.