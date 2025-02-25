Умєров зустрівся з делегацією міжнародного об’єднання парламентарів United for Ukraine, обговорили плани на 2025р

Міністр оборони України Рустем Умєров в Києві зустрівся з делегацією міжнародного об’єднання парламентарів United for Ukraine (U4U) – глобальної мережі друзів України, які підтримують Україну у своїх країнах та на міжнародній арені.

“Висловив вдячність за послідовну підтримку України в умовах 11 років російської агресії та 3 років повномасштабної війни. Росія намагається ввести світ в оману щодо своїх намірів, водночас продовжує нарощувати війська та виробництво зброї, готуючись до подальшої агресії”, - написав він у Facebook.

Міністр проінформував делегацію про поточну ситуацію на фронті, загрози для Європи та реальні плани кремля. Також вони обговорили ключові потреби оборони України у 2025 році, необхідні для руйнування планів ворога: системи ППО; артилерія та боєприпаси; авіаційні спроможності. Також сторони проаналізували рівень військової допомоги за 2022–2024 роки та плани на 2025.

“Наголосив: збільшення обсягів підтримки – критично важливе для нашої перемоги. Окремо зупинилися на можливостях українського ОПК”, - додав Умєров.

Парламентарі підтвердили, що Європа буде підтримувати Україну до перемоги.