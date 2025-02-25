Противник найбільш активний на покровському та курському напрямках

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Станом на 16:00 на всій лінії фронту вже зафіксовано 62 бойових зіткнення, з них 14 - на покровському напрямку, повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вівторок.

"На покровському напрямку сьогодні ворог 14 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Промінь, Тарасівка, Надіївка, Преображенка та Андріївка, три боєзіткнення продовжуються. Ударів КАБами зазнали Лисівка та Покровськ", - йдеться зведенні Генштабу у Телеграмі.

Повідомляється, що в оперативній зоні у Курській області відбулося десять бойових зіткнень, три – досі тривають. "Крім того, ворог завдав 6 авіаційних ударів, скинув дев’ять КАБ та здійснив 294 артилерійських обстріли", - додали в Генштабі.

На торецькому напрямку противник сім разів атакував позиції наших військ, три боєзіткнення тривають дотепер. На сіверському Сили оборони відбили шість атак противника, один бій досі триває. На лиманському напрямку з початку доби нараховується п’ять боєзіткнень, одне з яких триває. На куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував позиції Сил оборони. На харківському напрямку відбулися чотири штурмові дії загарбників. На новопавлівському напрямку наші оборонці відбили дві атаки ворога, ще дві - тривають досі. На оріхівському напрямку триває два боєзіткнення, ще одну атаку ворога українські підрозділи вже відбили. На краматорському та придніпровському напрямках відмічені поодинокі бойові дії.

На гуляйпільському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.