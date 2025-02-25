Київ привітав зняття ЄС низки санкцій з Сирії та підтвердив готовність надавати продовольство та зерно

Київ привітав призупинення санкцій проти Сирії в енергетичній, транспортній та банківській сферах та підтвердив готовність долучитися до повоєнного відновлення країни з акцентом на забезпеченні продовольчої безпеки.

"Україна вітає рішення Ради Європейського Союзу щодо призупинення низки санкцій проти Сирії в енергетичній, транспортній та банківській сферах. Вважаємо, що після понад десятиліття страждань, пов’язаних із правлінням режиму Башара Асада, дружній народ Сирії заслуговує на відновлення нормального життя", - йдеться у коментарі Міністерства закордонних справ України на сайті у вівторок.

У відомстві наголосили на важливості подальшого розвитку Сирії на засадах інклюзивності з одночасним запуском процесу загальнонаціонального діалогу за участі представників усіх політичних, етноконфесійних, релігійних та соціальних верств сирійського суспільства.

"Україна підтверджує готовність долучитися до міжнародних зусиль із повоєнного відновлення Сирії з акцентом на забезпеченні продовольчої безпеки в рамках діючих українських ініціатив "Зерно з України" та "Продовольство з України", - йдеться у коментарі МЗС.