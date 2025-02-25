Польща готує 46-й пакет допомоги Україні та буде продовжувати допомагати – віцепрем'єр

Польща готує 46-й пакет допомоги Україні, який становитиме понад 200 мільйонів євро, заявив у вівторок віцепрем'єр-міністр, голова Міністерства національної оборони Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє РАР.

"Наразі ми готуємо 46-ту допомогу Україні, яка буде коштувати понад 200 мільйонів євро. Це іноді більше, ніж деякі країни Європи пожертвували за весь час війни. Це 46-й внесок, і ми будемо продовжувати допомагати, я хотів би це підкреслити. Ми будемо тренувати українських солдатів, і ми виконали цю місію. З 80-90 тисяч солдатів, яких підготували країни Європейського Союзу, Польща підготувала близько третини – 28 тис. Ми готові тренувати далі на нашій території. Ми є лідером у цій сфері", – заявив Косіняк-Камиш вівторок на відкритті конференції в Сенаті з нагоди третьої річниці повномасштабної агресії Росії проти України.

Він підкреслив, що Польща, як країна, "була лідером у допомозі", коли мова йшла про військову підтримку.

"Я пам'ятаю ті засідання Ради національної безпеки, коли я тоді був в опозиції, але тоді була спільність дій і опозиції, і влади. Ні в кого не було сумнівів, що треба передавати техніку. Коли деякі люди думали, що давати, дивилися на свої склади, з Польщі йшли танки, йшла важка техніка, йшли боєприпаси. Ми доставили все, що було можливо", – сказав він.

Косіняк-Камиш зазначив, що "стосовно нашого ВВП, стосовно наших можливостей, сьогодні гуманітарна допомога і військова допомога знаходиться в топі серед всіх країн світу, які надали підтримку Україні".

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про підготовлений до відправки 46-й пакет допомоги для України 15 січня на пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві.

"Ще одна 46-та допомога вже готова. Найближчим часом розпочнуться поставки. Цього разу допомога на понад 200 мільйонів євро", - сказав Туск.